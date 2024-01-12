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Путин проводит встречу с главой РЖД Белозеровым

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Российских железных дорог (РЖД) Олегом Белозеровым, сообщает 12 января пресс-служба Кремля.

В ходе встречи обсуждаются 20-летние результаты деятельности компании, а также ее последние достижения и текущие проекты.

Белозеров рассказал главе государства о работе компании, в частности о повышении объемов перевозок, достижениях в области технологической независимости и разработке нового пассажирского вагона габарита Т.

«Грузооборот в 1999 году составлял 81% в целом от всех видов транспорта. Сегодня мы подросли, даже по отношению к этому году: 87% составляет доля железнодорожного транспорта в грузообороте в целом по стране», — рассказал он Путину.

По словам главы РЖД, отмечается прирост на 12% по перевозкам пассажиров на поездах дальнего следования.

«При этом хорошие результаты по технологической независимости. Создан российский поезд из серии «Ласточка» — абсолютно, стопроцентно наш. 21 субъект получит новые подвижные составы нашего производства. Сделали заделы. В конце года пройдет сертификацию и встанет у нас в строй, в работу новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра», — продолжил он.

Белозеров также сообщил Путину о строительстве модульных платформ и вокзалов. Они создаются из экологического каркаса, прессованного бруса, у вокзалов — повышенная огнестойкость.

«Мы планируем установить 15 таких вокзалов. Монтаж – всего четыре дня. Не нужен капитальный фундамент, то есть это можно быстро тиражировать. А самое главное, срок эксплуатации — 50 лет, а с учетом того, что там пластик, новые материалы, — долговечность», — отметил глава РЖД.

Композитные платформы будут служить 50 лет, они полностью российского производства.

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Белозеров заверил президента, что все поставленные им задачи и цели компания выполнит.

Ранее, 11 января, Путин отметил, что генеральной задачей РЖД является увеличение скорости поездок. Он обратил внимание, что с такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано.

Ранее, 28 декабря, РЖД запустили полностью отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист». Первый состав с пассажирами отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

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