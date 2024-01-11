Путин назвал главной задачей РЖД увеличение скорости поездок

Генеральной задачей Российских железных дорог (РЖД) является увеличение скорости поездок. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа.

«Это одна из основных задач РЖД — увеличение скорости перевозок, поэтому это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше. По Дальнему Востоку пока там сложнее добраться, а скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано», — сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер отметил, что также необходимо решать вопрос с увеличением скорости перевозки грузов.

Путин также добавил, что власти выделяют на это средства и постоянно корректируют соответствующие планы, которые, по его словам, будут, безусловно, реализовываться.

Ранее, 28 декабря, РЖД запустили полностью отечественный аналог «Ласточки» — электропоезд «Финист». Первый состав с пассажирами отправился из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. По данным ведомства, четыре состава уже начали курсировать на Свердловской железной дороге, еще восемь будут готовы к работе до конца года.