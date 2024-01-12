Москва видит, что Вашингтон продолжает дебаты и всё больше политических представителей интересуются, куда деваются их деньги и помогли ли они Киеву достичь результата. Об этом 12 января журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал приостановку поставок оружия Украине со стороны США.

«Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы. Всё больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму», — сказал он.

В свою очередь, Песков указал на то, что Россия продолжает спецоперацию для достижения стоящих перед страной целей.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приостанавливают поставки оружия и военной техники на Украину, поскольку у Вашингтона не осталось бюджетных средств на оказание финансовой помощи.

До этого, 10 января, колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post отметил, что прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины и российской армии. Это станет фатальным для Киева.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.