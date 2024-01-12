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Знак зодиака Весы: описание, характеристика для женщин, мужчин и детей

Астрологи рассказали о сильных и слабых сторонах Весов
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Фото: freepik.com/karlyukav
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Единственный «неодушевленный» знак зодиака — Весы, имеет много уникальных особенностей, присущих его представителям. Астрологи считают, что именно дата рождения формирует многие свойства характера человека. «Известия» рассказывают, какими отличительными чертами обладают эти рожденные осенью люди.

Знак Весы — даты

Под знаком Весов рождаются люди, появившиеся на свет в период с 23 сентября по 22 октября. При этом фактическое нахождение Солнца в созвездии приходится на другие даты, но астрология до сих пор следует календарю, который был определен еще 2 тыс. лет назад.

Знак Весы — общая характеристика

Весы вместе со знаками Водолея и Близнецов относятся к стихии Воздуха. Управляющая планета седьмого знака зодиака — Венера. Считается, что Весы довольно хладнокровны и уравновешенны, ценят справедливость и честность. При этом представители знака довольно обаятельны и вызывают симпатию у окружающих.

Цвета знака — голубой, синий, бирюзовый. Драгоценные камни, отождествляемые с Весами, — бриллианты, изумруды, лазуриты, бирюза. Среди карт Таро с этим воздушным знаком ассоциируют «Короля Кубков» и «Тройку Мечей».

Знак Весы — характер, сильные и слабые стороны

Обостренное чувство справедливости — отличительная черта знака. В связи с этим Весы очень дипломатичны, рассудительны, смотрят на мир прагматично. Ценят эстетику и искусство, сами также склонны заниматься творчеством. Выступают за равноправие, аккуратны и последовательны в своих действиях. Из-за этого их считают сложными партнерами в бизнесе. Весы часто могут медлить с решением, просчитывая все возможные варианты и колеблясь — они крайне осторожны в своих действиях.

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На работе Весы часто проявляют терпение и выносливость, что делает их отличными исследователями, спортсменами и военными. Достигать поставленных целей им помогают выносливость, сила воли и стойкость духа. А тяга к справедливости позволяет им занимать управленческие посты и должности в законодательных органах.

Также представители воздушного знака обладают выдающимися артистическими способностями — это хорошие актеры, режиссеры и художники.

В любви с Весами тоже бывает непросто. Они испытывают потребность в романтических отношениях, но в выборе партнера очень избирательны и часто медлят с решением. Также им свойственно предъявлять к потенциальному спутнику жизни завышенные требования. При этом по жизни Весы всегда нуждаются в поддержке партнера, совете близких людей. Они довольно легко завоевывают расположение окружающих благодаря обаянию и дружелюбию.

Мужчина-Весы: характеристика

Мужчина-Весы обладает изысканным вкусом, чувством прекрасного и умением находить гармонию во всем. Представитель этого знака общительный, с отменным чувством юмора и обаянием, что делает его любимцем окружающих. Он стремится к справедливости и часто действует как посредник и миротворец в конфликтных ситуациях. В работе он может быть отличным дипломатом или юристом благодаря своей способности улаживать споры и находить компромиссы. Однако иногда его неопределенность и колебания могут затруднять принятие решений. Ему важно найти баланс между своими потребностями и потребностями окружающих, чтобы достичь гармонии в своей жизни.

Женщины-Весы: характеристика

Женщина-Весы — это символ элегантности, красоты и гармонии. Представительница воздушного знака очаровательна, общительна и обладает особым чувством стиля. Она способна создавать гармонию в окружающем мире, ценит честность и справедливость, а также стремится к доброжелательным отношениям со всеми. В работе она может блеснуть своими творческими способностями, артистичностью и наблюдательностью. Дипломатические навыки Весов помогут найти компромиссы в конфликтных ситуациях. Иногда представительница знака может быть неуверенной в принятии решений, она склонна к колебаниям, поэтому ей важно научиться устанавливать границы и проявлять свою индивидуальность.

Ребенок-Весы: характеристика

Ребенок-Весы обладает дружелюбным и уравновешенным характером. Он общительный, любит взаимодействие с другими детьми. У малыша развитое чувство справедливости, и он старается решать конфликты посредством диалога и компромиссов. Ребенок-Весы обычно имеет дипломатические способности и часто мирит других детей. Он может проявлять тягу к творчеству, музыке и моде. Воспитывая малыша, важно обучать его принятию решений и установлению границ, чтобы он мог найти баланс между своими потребностями и потребностями окружающих, развивать свою индивидуальность и находить гармонию в отношениях с другими людьми.

А с гороскопом для Весов на 2024 год можно ознакомиться в отдельном материале «Известий».

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