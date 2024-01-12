Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
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- Ученые предупредили о росте заболеваемости раком среди молодежи по всему миру
Американские ученые отмечают рост заболеваемости раком на глобальном уровне, причем значительная часть случаев приходится на молодежь. Об этом 11 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование в журнале BMJ Oncology.
Число раковых больных в возрасте до 50 лет в мире резко выросло, что особенно заметно в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Кроме того, количество диагностированных случаев онкологии в США выросло за 20 лет на 12,8%.
«Пациенты становятся моложе. Возможно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — приводятся слова врача Мемориального онкологического центра имени Слоуна – Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек.
Отмечается, что подобная тенденция заводит медработников в тупик. Среди возможных объяснений подобной статистики исследователи и врачи называют малоподвижный образ жизни, резкий рост числа людей с ожирением, микропластик и многократно переработанные продукты питания, указывает «Газета.Ru».
Накануне руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал «Известиям» о взаимосвязи между раком желудка и острой пищей. Он отметил, что рак желудка является одним из самых распространенных онкозаболеваний в мире.
28 декабря 2023 года заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й Московской городской онкологической больницы, кандидат медицинских наук Даниил Строяковский привел «Известиям» данные, что в России ежегодно регистрируется более 600 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. По его словам, самыми массовыми видами стали рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки.