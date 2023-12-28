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Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы

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Фото: ТАСС/IMAGO/ANE Edition
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Рак молочной железы, рак предстательной железы и рак толстой кишки сегодня стали самыми массовыми видами рака. Их, по словам заведующего химиотерапевтическим отделением 62-й Московской городской онкологической больницы, кандидата медицинских наук Даниила Строяковского, становится больше. В целом в России ежегодно регистрируется более 600 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.

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Однозначно ответить, в чем причина, медики не могут. Однако рост онкозаболеваний связан с ростом продолжительности жизни, а также с изменением модели питания.

«Заболеваемость раком коррелирует и с ожирением, и в целом с измененной моделью питания. Если мы возьмем карту мира и посмотрим, где самое высокое потребление красного мяса, заштрихуем эти страны, а потом наложим на эту карту другую — карту заболеваемости раком молочной железы и раком толстой кишки, то обнаружим, что эти карты почти полностью совпадают. Там, где в мире самое высокое потребление красного мяса и молока, где самая высокая продолжительность жизни и самые крупные люди, в этих же странах и самая высокая заболеваемость раком молочной железы и раком толстой кишки», — рассказал Строяковский.

Специалист отметил, что современное развитие медицины помогает бороться с заболеваниями, которые еще десять лет назад считались летальными.

«Сейчас у нас, безусловно, фантастическое время с точки зрения понимания возможностей лекарственного лечения. Для многих заболеваний уже подобрана таргетная терапия. Мы лучше понимаем, где работает иммунотерапия. Появился новый класс препаратов — назовем их «таргетные цитостатики». Это химиопрепараты, соединенные с моноклональными антителами, которые доставляют химиопрепараты прямо внутрь опухолевой клетки. Пока не для всех болезней есть подобные препараты, но их спектр каждый год расширяется», —добавил онколог.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью кандидата медицинских наук, онколога Даниила Строяковского «Известиям»:

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