В МАИ сообщили о разработке БПЛА для полетов в атмосфере Венеры

В Московском авиационном институте (МАИ) разрабатывают беспилотный летательный аппарат вертолетного типа для полетов в атмосфере Венеры и работы на ее поверхности. Об этом 12 января сообщили «РИА Новости» в пресс-службе университета.

«Аспирант института №6 «Аэрокосмический» МАИ Алексей Шеремет проектирует беспилотный летательный аппарат для изучения Венеры. БПЛА будет способен перемещаться над поверхностью планеты и садиться на нее», — передает агентство.

Как объяснил Шеремет, в основе БПЛА находится роторная система, как у вертолета, которая позволит проводить научные исследования на Венере как в режиме полета, так и на поверхности планеты, а также даст возможность обходить препятствия.

Кроме того, аппарат сможет делать высококачественные снимки и составлять карты рельефа для изучения геологических особенностей планеты. А для исследования газового состава и климатических условий на Венере разработчик хочет оснастить БПЛА датчиками для измерения температуры, давления и других параметров.

Изучение Венеры поможет лучше понять и проанализировать процессы, связанные с изменением климата Земли, парниковым эффектом и в целом с эволюцией атмосферы планет, уверен Шеремет.

Ранее, в мае 2023 года, в «Роскосмосе» сообщили о продолжении подготовки космической миссии «Венера-В». В сотрудничестве с РАН госкорпорация прорабатывает возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры.

До этого, 12 апреля, сообщалось, что автоматическую станцию «Венера-Д» запустят после 2030 года. Конструкция содержит отечественный посадочный модуль и орбитальный аппарат. Изначально проект предполагал сотрудничество с США, однако в апреле 2022 года «Роскосмос» перенес миссию на неопределенный срок. Сейчас ее готовят только российские ученые.

На сегодняшний день планируется отправить три миссии в рамках проекта «Венера-Д» для исследования планеты. Первые запуски будут проводиться для изучения атмосферы, а третья миссия, как ожидается, доставит на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта.

Как заявил в ноябре 2021 года экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, реализовать проект необходимо до 2030 года, иначе РФ рискует «вывалиться» из тройки великих космических держав.