Профессор Балдицын назвал секрет успеха писателя Мураками

Новый роман Харуки Мураками «Город и его ненадежные стены» — первый за шесть лет. Он вышел только на японском языке, но читатели прогоняют текст через электронные переводчики, чтобы узнать, о чем книга. В день 75-летия писателя — 12 января — «Известия» узнали, что создает культовость его произведениям, несмотря на то, что японская общественность чувствует влияние западных авторов на творчество Мураками и считает его книги «не японскими».

«Харуки Мураками — большой, талантливый писатель, ужасно энергичный. Такие люди, которые пишут книжку за книжкой, — они могут всё. Его роман «Подземка» — документальная вещь. Он просто взял и освоил новый для себя документальный жанр. Вышло замечательно», — поделился мнением доктор филологических наук, заведующий кафедрой медиалингвистики факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Балдицын,

Он согласен с критиками, которые считают писателя не самым японским автором, но при этом Мураками успешнее всех смог объединить Запад и Восток, придумал, как говорить о Японии американским языком.

«Он один из создателей всеобщей литературы, которая понятна и любима в любой точке земного шара», — добавил профессор.

Роман «Город и его ненадежные стены» основан на коротком рассказе писателя 1980-х годов. Во время пандемии он вернулся к нему, чтобы создать большую форму из трех частей.

Ключевая тема — чтение и мечты как способ сбежать от неприятной реальности в альтернативный мир. Рассказчик уверяет: любимым местом в мире для него всегда была школьная библиотека, куда он приходил читать в одиночестве, а затем — мечтать. В этом плане Мураками повторяет замысел другого своего произведения — «Кафка на пляже».

Стиль писателя узнается с первых строк, и становится ясно, что автор верен себе. Его ключевыми интересами остаются размышления о двойственности мира, разделении разума и тела, бесконечные рефлексии об одиночестве и мечтах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 12 января, в 10:00

Японский «Город»: как Мураками удается оставаться непревзойденным