Список на зиму: какие книги 2023-го стоит прочесть на каникулах

В 2023 году Меган Фокс выпустила свой дебютный сборник поэзии, а Андрей Сарабьянов — одно из самых масштабных исследований русского авангарда в мире . В США засияла новая звезда латиноамериканской прозы Мелисса Риверо. Дочь бывшего американского дипломата Джона Брэди Кислинга написала важный роман об экологии, посмотрев на эту проблему с нового ракурса — политико-экономического кризиса 1998 года. С выходом «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки стоит прочитать и (почти) 100-летний роман «Как поживаете?», на котором основан новый шедевр японского аниматора. «Известия» вспоминают книги, которые заставили о себе писать в 2023-м.

«Феррари»

В уходящем году книжный рынок увидел множество биографий. К написанию мемуаров присоединились такие селебрити, как Мэттью Пэрри (скончался в 2023 году), Бритни Спирс, Джадда Пинкетт Смит, Барбра Стрейзанд, Арнольд Шварценеггер, Эллиот Пейдж и даже принц Гарри. Мы остановимся на биографии Энцо Феррари «Мои ужасные радости. История моей жизни». Мемуары легендарного создателя известного спорткара. Автор не просто не останавливается на личных историях, а размышляет о прошлом в плоскости Италии ХХ века. Феррари описывает портреты своих именитых друзей и врагов.

Произведение построено как рассказ, который слышишь от своего дедушки за чашкой чая. Он нетороплив, очень прост, но захватывает все внимание. Свою историю Феррари рассказывает нелинейно, то и дело перескакивая с сюжета на сюжет, с эпизода на эпизод, и тем самым добавляет повествованию насыщенности и богатства. Невольно задумываешься: неужели это все происходило с одним человеком всего за одну его жизнь?

Фото: издательство АСТ

Кстати, книга вышла на русском языке аккурат к кинопрокатному релизу фильма «Феррари» с Адамом Драйзером в главной роли — в премьерный уикенд в России картина уже возглавила кассу. Но фильм приоткрывает завесу лишь части жизни Феррари, останавливаясь на эпизоде, когда знаменитый автоконструктор переживает смерть сына и участвует в гонке Mille Miglia. Мировая премьера фильма состоялась в августе на 80-м Венецианском кинофестивале.

Pretty Boys Are Poisonous

А Меган Фокс вслед за коллегами по цеху выпустила вовсе не автобиографию, а сборник стихотворений, который, впрочем, говорит о ее истории больше, чем проза.

В Pretty Boys Are Poisonous всего 80 страниц, но Фокс уместила в дебютном сборнике тревоги современной женщины, которая борется с непониманием общества и продолжает отстаивать право на саму себя. Актриса складывает в рифмы боль от утраты собственного «я», мысли о токсичных мужчинах, разбитом сердце и выкидыше. Многое из облаченного в поэзию Фокс открыла миру впервые, не размениваясь на интервью.

Фото: Simon & Schuster

Наверное, более откровенно среди современных авторов писала о самоидентичности, теле и сексе только канадская поэтесса индийского происхождения Рупи Каур. Ее сборник Milk&Honey стал хитом во всем мире, переведен на 25 языков и превратился в символ борьбы с табуированностью тем о женской телесности. Сама же Фокс говорит, что на страницах ее дебютного сборника живет свобода от секретов и грехов мужчин, которые она хранила в себе много лет.

Mobility

Постсоветский Азербайджан становится лакомым кусочком для мира в 1998 году, когда начинается охота за черным золотом — богатыми нефтяными залежами страны. Героиня книги Лидии Кислинг Банни живет в Баку вместе с родителями-дипломатами именно в этот период. Инфантильная и предоставленная сама себе девушка с течением книги взрослеет, находит рутинную работу и в целом живет как амеба, без амбиций и грез.

Хотя экономико-политический кризис и фигурирует в романе Mobility (он отчасти биографичен: Кислинг — дочь экс-дипломата США Джона Брэди Кислинга), он предстает лишь декорацией. Исторические события вплетены в жизнь Банни как свидетельницы эпохи, а автор показывает, как они повлияли на ее настоящее и будущее, в том числе приведшее к климатической катастрофе.

Фото: Crooked Media Reads

До самого конца повествования читатель думает, что узнает историю совершенно ничем не примечательной женщины из серой массы, просто одной из многих. Но на самом деле это роман о маленьком человеке, который выбрал закрывать глаза на проблемы и отмалчиваться о них, и проблема в том, что таких тысячи. Как говорится, «я всегда удивлялся, почему никто ничего не сделал? А потом понял, что я и был этим кем-то».

Flores And Miss Paula

Мелисса Риверо — восходящая звезда латиноамериканской прозы. Ее дебютный роман The Affairs Of The Falcóns вышел в 2019 году и завоевал несколько престижных наград, в том числе International Latino Book Award. А в 2023 году Риверо написала свой второй роман — Flores And Miss Paula , который тут же стал хитом и попал в топы The Washington Post.

Первая книга Риверо была посвящена проблеме иммиграции на фоне политико-экономического кризиса в Перу 1990-х, где в центре сюжета находятся супруги Ана и Лучо, пытающиеся построить в Нью-Йорке новую жизнь. Во втором романе писательница углубляется в тему иммиграции, но уже вплетая извечную тему «отцов и детей», которая здесь осложняется обстоятельствами вынужденной жизни в чужой стране.

Фото: Ecco

Главные героини — Паула Флорес и ее дочь-подросток Моника. Единственное, что держало их вместе, — глава семейства, но теперь он умер. Пытаясь справиться со своим горем, они не могут найти общий язык, и ком взаимных претензий только растет: дочери кажется, что влюбляющаяся в нового мужчину мать предает память отца, а сама Паула ревнует дочь к ее работе. Личностный кризис переплетается с зыбким положением мигрантов из Перу.

«Русский авангард. И не только»

Блестящий специалист по русскому авангарду, куратор Андрей Сарабьянов выпустил в 2023 году сборник своих статей. Эти заметки и раньше публиковались, а теперь эксперт решил собрать их воедино. К созданию сборника автор подошел скрупулезно, и эта книга будет полезна как широкой публике, интересующейся искусством, так и тем, кем движет научный интерес. Например, в примечаниях Сарабьянов поясняет, для чего был написан каждый из текстов — в качестве доклада для научной конференции или, скажем, для художественного каталога.

Повествование тоже ведется стройно: книга начинается с общего исторического обзора направления, а завершается важной для истории российского искусства выставкой «Авангард. На телеге в XXI век». Ее в 2022 году курировал как раз Сарабьянов.

Фото: издательство АСТ

Сарабьянов также научный редактор небезызвестного трехтомника «Энциклопедия русского авангарда». Книга готовилась к опубликованию долгих 15 лет и на данный момент считается одним из наиболее масштабных исследований русского авангарда в мире. Коллективный труд 238 специалистов вобрал в себя 1200 статей, а изображения предоставили 88 зарубежных и российских музеев.

How Do You Live?

Последним в нашем списке рекомендаций будет не новинка, но все же важная книга для 2023 года. Роман «Как поживаете?» — классика японской детской литературы, которую Гэндзабуро Ёсино написал в 1937 году. Долгое время произведение было доступно только на японском языке, пережило несколько запретов и правок в Японии, но все же дожило до сегодняшнего времени и было переведено на английский язык.

В центре сюжета — подросток по имени Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер. В свои 15 лет мальчик уже переживает трагедию, смерть отца, и переезжает к дяде. Нежный возраст и вынужденное взросление выпадают на долю Дзюнъити во время японского милитаризма 1930-х и второй Японо-китайской войны. Мальчик пытается разобраться в себе и в устройстве окружающего его мира, а дядя выступает его наставником. Ёсино задумывал роман как завуалированную оппозицию режиму, вложив в нее простой, но важный для растущего в тех условиях молодого поколения посыл — думайте своей головой.

Фото: Rider

Именно этим произведением вдохновлена свежая работа Хаяо Миядзаки, анимационный «Мальчик и птица». Книгу Ёсино стоит читать если не до просмотра ленты, то хотя бы параллельно с новинкой японского аниматора — это практически пошаговая инструкция к пониманию метафор и отсылок Миядзаки, которыми богат мультфильм. Да и сам маэстро признался, что книга Ёсино — одна из его любимых.