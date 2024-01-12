Бивол оценил шансы Бетербиева на победу в бою с британцем Смитом
14 января в Квебеке российский боксер с канадским гражданством Артур Бетербиев (19-0) встретится на ринге с британцем Каллумом Смитом ради защиты трех поясов — WBC, WBO и IBF — в полутяжелом весе. Бетербиев выглядит явным фаворитом, но и Смит выиграл 29 боев из 30 на профессиональном ринге, в том числе у топовых соперников, отметили «Известия».
«Я думаю об этом поединке уже почти два года. Хочу выйти на ринг и узнать, что случится. Я уважаю Артура и его достижения. Но я смотрел на него и всегда чувствовал, что мой стиль победит его. У меня есть четкий план. Так что я высоко оцениваю свои шансы в этом бою», — заявлял Смит пресс-службе Matchroom Boxing.
Бетербиев на это ответил цитатой Майка Тайсона о том, что план есть у каждого, прежде чем его ударят.
«Один партнер сравнил спарринг со мной с автомобильной аварией», — сказал он в интервью A Tale of Ten Punches.
В случае победы Бетербиев выйдет на ринг против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе, полагают эксперты бокса. Ориентировочный срок — весна 2024 года. Потенциальный будущий соперник Бетербиева Бивол признался, что ставит на россиянина.
«Мне видится, что Бетербиев будет в этом бою лучше, чем Смит. Потому что Смит не пользуется длиной своих рук. Он подпускает соперников на короткую дистанцию. А это среда Бетербиева, где он хорошо себя чувствует», — пояснил в разговоре с «Известиями» Дмитрий Бивол.
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Битва до Бивола: пройдет ли Бетербиев проверку перед объединительным боем