Палестинский политик рассказал об экономической ситуации на Западном берегу

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября правительство еврейского государства приняло решение о заморозке палестинских налоговых поступлений и таможенных сборов. Кроме того, около 200 тыс. людей остались без работы после закрытия границ на Западном берегу. Об этом рассказал «Известиям» лидер партии «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути.

«Около 200 тыс. людей оказались безработными, вдобавок к 150 тыс. сотрудников самой Палестинской автономии и ее органов, которые не получают зарплату в полном объеме на фоне всех этих событий. Кроме того, серьезно подорожали продукты питания, одна из причин — Израиль забирает урожай овощей из региона», — заявил он.

По его словам, с начала боевых действий Израиль удерживает 70% налогов палестинцев.

«С начала войны израильское правительство заморозило 70% налогов палестинцев. Под блокадой находится не только сектор Газа, но и Западный берег. Если ситуация будет продолжать развиваться таким же образом, то она, разумеется, рано или поздно выйдет из-под контроля», — отметил палестинский политик.

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Налогами вычел: Израиль заморозил палестинские сборы