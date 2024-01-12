Валютные кредиты населения упали до минимальных 47 млрд рублей

Объем кредитов россиян в инвалюте обновил исторический минимум. На 1 декабря 2023-го показатель упал до 47,4 млрд рублей, следует из данных Центробанка (ЦБ), которые проанализировали «Известия». С начала ведения статистики в 2015 году он еще ни разу не опускался ниже 50 млрд. Всего за 11 месяцев прошлого года долги населения перед банками в инвалюте сократились на 12%.

Старые ссуды в токсичных валютах постепенно гасятся, а новые выдаются лишь точечно, объяснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: в условиях санкций и действующих ограничений на снятие наличной валюты спрос на такие займы со стороны населения минимален. Сейчас их доля составляет 0,1% от общего портфеля.

Такая динамика связана с общей тенденцией на девалютизацию российской экономики после февраля 2022-го, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Кроме того, у валютных ссуд повышенные риски, подчеркнули в регуляторе. Если клиент получает доход в рублях, то изменение курса может фактически увеличить долг.

После обесценивания рубля в 2014 году большинство финорганизаций перестали предлагать такие продукты физлицам, рассказал директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев.

Сейчас некоторые банки всё еще дают возможность гражданам оформить кредиты в долларах на любые цели, но, как правило, под залог недвижимости, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако, по ее мнению, какими бы ни были ставки по таким ссудам, прежде чем подписать договор, стоит десять раз подумать. Если же задолженность уже есть, то в первую очередь лучше избавляться именно от займов в иностранной валюте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курсом от доллара: валютные кредиты россиян упали до минимальных 47 млрд