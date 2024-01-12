Объем деструктивного контента в РФ вырос вдвое в 2023 году
В России зафиксирован рост деструктивного контента почти в два раза по итогам 2023 года, заблокировано более 31,5 тыс. материалов, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росмолодежи.
«Роскомнадзором на основании решений Росмолодежи заблокировано в 2023 году более 31,5 тыс. материалов, а за 2022-й вынесено 18,7 тыс. решений о блокировке», — говорится в ответе Росмолодежи на запрос «Известий».
Председатель комитета по информационной безопасности семьи союза «Родительская палата» Андрей Афанасьев объяснил этот факт отсутствием ответственности и ростом анонимности каналов в мессенджерах.
«Самая страшная ситуация сейчас в Telegram. По факту он стал легальным массовым даркнетом, где можно всё. Идет не только рост, но и радикализация контента. Сейчас больше всего растут группы с шок-контентом, где ежедневно выкладываются видео реальных убийств, суицидов, казней», — объяснил он.
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Блок и сфера: объем контента с пропагандой насилия в интернете вырос вдвое