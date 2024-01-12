Блок и сфера: объем контента с пропагандой насилия в интернете вырос вдвое
В России в 2023 году вдвое вырос объем деструктивного контента в интернете — буллинга, пропаганды насилия и прочего. Уже заблокировано более 31,5 тыс. материалов, рассказали «Известиям» в Росмолодежи. В соцсетях стали чаще появляться анонимные каналы, развитие которых активно финансируют в условиях информационной войны. При этом системы родительского контроля не работают, поэтому пока защищать детей от деструктивного контента сложно, полагают эксперты.
На страже интернета
Роскомнадзор на основании решений Росмолодежи заблокировал в 2023 году более 31,5 тыс. материалов с деструктивным контентом, тогда как за 2022-й было вынесено 18,7 тыс. решений о блокировке, рассказали «Известиям» в пресс-службе Росмолодежи. Федеральное агентство постоянно отслеживает новые социально опасные и негативные тенденции, которые становятся популярными в детской и молодежной среде, добавили там. В частности, осуществляется мониторинг Сети по таким опасным социально негативным явлениям, как скулшутинг (стрельба в школах и вузах), пропаганда нацизма и насилия, буллинг, сниффинг (одна из разновидностей токсикомании).
По данным Роскомнадзора, которые есть в распоряжении «Известий», всего с 2019 года ведомство заблокировало или удалило 60 тыс. интернет-страниц с такими противоправными материалами. Ссылки на эти ресурсы вносятся в специальный реестр.
Росмолодежь в 2023 году организовала комплекс образовательных мероприятий всероссийского и окружного уровней по информационной безопасности и противодействию киберугрозам.
— Всего в 2023 году участие в них приняло свыше 2 тыс. человек из 89 регионов. Также в рамках оказания методической поддержки сферы молодежной политики совместно с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта разработаны и направлены в субъекты методические рекомендации и материалы по информационной гигиене, — заключили в пресс-службе Росмолодежи.
Цензура в Сети
Деструктивный контент, который дети не должны видеть в соцсетях, всё равно присутствует у 99,9% молодежи — это можно легко проверить, открыв подписки любого школьника и внимательно проанализировав каждое сообщество, считает председатель комитета по информационной безопасности семьи союза «Родительская палата» Андрей Афанасьев.
— Самая страшная ситуация сейчас в Telegram. По факту он стал легальным массовым даркнетом, где можно всё, — сказал «Известиям» эксперт. — Подписки ребенка нельзя увидеть со стороны, при этом все экстремистские, террористические, суицидальные и прочие группы сейчас там чувствуют себя вполне вольготно. Мессенджер не блокирует никакой контент и не взаимодействует с органами.
По его словам, идет постоянный рост деструктивного контента и его сложно мониторить и контролировать. Пока государство будет закрывать глаза на то, что происходит в Telegram, ситуация не поменяется, заявил он. Причина увеличения числа такого контента, по его словам, в отсутствии ответственности, росте анонимности каналов в мессенджерах.
Деструктивный контент — это вопрос национальной безопасности РФ, полагает сопредседатель «Родительской палаты» Надежда Жилина. По ее словам, в информационном поле против России активно распространяется негативный контент и финансирование в данном направлении можно сопоставить с поставкой огнестрельного оружия.
Родители должны самостоятельно контролировать времяпрепровождение ребенка в Сети, четко знать, что ребенок делает там, считает кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов.
— Мы живем в эпоху цифровой повседневности, и с этим нужно научиться жить, оградить ребенка от цифрового мира просто невозможно, и это нужно понимать, — сказал психолог. — Дети уже с первых лет жизни сталкиваются с цифровыми устройствами, в связи с этим родители должны сделать эту деятельность совместной, то есть социальной, наблюдать цифровой контент вместе с ребенком, чтобы можно было прокомментировать увиденное. Родитель с пеленок должен объяснять, что плохо, а что нет, добавил он.
Эксперт отметил, что на детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) распространяется такая же мера, но здесь важно, чтобы время за гаджетами не заменило физическую активность, сон и реальную игровую деятельность со сверстниками, иначе в будущем дети могут иметь трудности в социальном взаимодействии, при построении отношений в школе со сверстниками и учителями.
— Дети школьного возраста на основе прошлых лет уже научились «правильно» пользоваться гаджетами, но присмотр родителя всё равно необходим, несмотря на наличие на цифровых устройствах функции родительского контроля, — считает Михаил Иванов. — Взрослые должны в этот период внести определенные правила: спальня и кухня — свободны от цифровых устройств, это же правило обязаны разделять все члены семьи.
Что касается подросткового возраста, то к этому времени родители должны быть другом и соратником своему ребенку. Взрослым надо постараться быть на одной волне, не позволить сформировать цифровую пропасть между ними и детьми. Кроме того, у детей и подростков должен быть организован досуг, включающий спортивные и творческие кружки, — так ребенок будет более гармонично развиваться.
Не менее важно обсуждать с детьми проблемы безопасности в цифровом мире, включая уважительное отношение к другим людям в интернете и офлайн, резюмировал Михаил Иванов.