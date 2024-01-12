Блок и сфера: объем контента с пропагандой насилия в интернете вырос вдвое

В России в 2023 году вдвое вырос объем деструктивного контента в интернете — буллинга, пропаганды насилия и прочего . Уже заблокировано более 31,5 тыс. материалов , рассказали «Известиям» в Росмолодежи. В соцсетях стали чаще появляться анонимные каналы, развитие которых активно финансируют в условиях информационной войны. При этом системы родительского контроля не работают, поэтому пока защищать детей от деструктивного контента сложно , полагают эксперты.

На страже интернета

Роскомнадзор на основании решений Росмолодежи заблокировал в 2023 году более 31,5 тыс. материалов с деструктивным контентом, тогда как за 2022-й было вынесено 18,7 тыс. решений о блокировке , рассказали «Известиям» в пресс-службе Росмолодежи. Федеральное агентство постоянно отслеживает новые социально опасные и негативные тенденции, которые становятся популярными в детской и молодежной среде, добавили там. В частности, осуществляется мониторинг Сети по таким опасным социально негативным явлениям, как скулшутинг (стрельба в школах и вузах), пропаганда нацизма и насилия, буллинг, сниффинг (одна из разновидностей токсикомании) .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным Роскомнадзора, которые есть в распоряжении «Известий», всего с 2019 года ведомство заблокировало или удалило 60 тыс. интернет-страниц с такими противоправными материалами . Ссылки на эти ресурсы вносятся в специальный реестр.

Справка «Известий» Основаниями для включения в него, согласно статье 15.1 Федерального закона №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», являются: решения органов исполнительной власти; материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и объявлений о привлечении их в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств; данные о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению суицида и другие.

Росмолодежь в 2023 году организовала комплекс образовательных мероприятий всероссийского и окружного уровней по информационной безопасности и противодействию киберугрозам.

— Всего в 2023 году участие в них приняло свыше 2 тыс. человек из 89 регионов . Также в рамках оказания методической поддержки сферы молодежной политики совместно с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта разработаны и направлены в субъекты методические рекомендации и материалы по информационной гигиене , — заключили в пресс-службе Росмолодежи.

Цензура в Сети

Деструктивный контент, который дети не должны видеть в соцсетях, всё равно присутствует у 99,9% молодежи — это можно легко проверить, открыв подписки любого школьника и внимательно проанализировав каждое сообщество, считает председатель комитета по информационной безопасности семьи союза «Родительская палата» Андрей Афанасьев.

— Самая страшная ситуация сейчас в Telegram. По факту он стал легальным массовым даркнетом, где можно всё , — сказал «Известиям» эксперт. — Подписки ребенка нельзя увидеть со стороны, при этом все экстремистские, террористические, суицидальные и прочие группы сейчас там чувствуют себя вполне вольготно. Мессенджер не блокирует никакой контент и не взаимодействует с органами.

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По его словам, идет постоянный рост деструктивного контента и его сложно мониторить и контролировать . Пока государство будет закрывать глаза на то, что происходит в Telegram, ситуация не поменяется, заявил он. Причина увеличения числа такого контента, по его словам, в отсутствии ответственности, росте анонимности каналов в мессенджерах.

Деструктивный контент — это вопрос национальной безопасности РФ, полагает сопредседатель «Родительской палаты» Надежда Жилина. По ее словам, в информационном поле против России активно распространяется негативный контент и финансирование в данном направлении можно сопоставить с поставкой огнестрельного оружия.

Родители должны самостоятельно контролировать времяпрепровождение ребенка в Сети, четко знать, что ребенок делает там , считает кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов.

— Мы живем в эпоху цифровой повседневности, и с этим нужно научиться жить, оградить ребенка от цифрового мира просто невозможно, и это нужно понимать , — сказал психолог. — Дети уже с первых лет жизни сталкиваются с цифровыми устройствами, в связи с этим родители должны сделать эту деятельность совместной, то есть социальной, наблюдать цифровой контент вместе с ребенком, чтобы можно было прокомментировать увиденное . Родитель с пеленок должен объяснять, что плохо, а что нет, добавил он.

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Эксперт отметил, что на детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) распространяется такая же мера, но здесь важно, чтобы время за гаджетами не заменило физическую активность, сон и реальную игровую деятельность со сверстниками , иначе в будущем дети могут иметь трудности в социальном взаимодействии, при построении отношений в школе со сверстниками и учителями.

— Дети школьного возраста на основе прошлых лет уже научились «правильно» пользоваться гаджетами, но присмотр родителя всё равно необходим, несмотря на наличие на цифровых устройствах функции родительского контроля , — считает Михаил Иванов. — Взрослые должны в этот период внести определенные правила: спальня и кухня — свободны от цифровых устройств, это же правило обязаны разделять все члены семьи.

Что касается подросткового возраста, то к этому времени родители должны быть другом и соратником своему ребенку. Взрослым надо постараться быть на одной волне, не позволить сформировать цифровую пропасть между ними и детьми . Кроме того, у детей и подростков должен быть организован досуг, включающий спортивные и творческие кружки , — так ребенок будет более гармонично развиваться.