Телефонные мошенники пытались обмануть «Аэрофлот» на 15 млн рублей

Группа телефонных мошенников связалась с главным бухгалтером национального перевозчика «Аэрофлот» и потребовала перевести 15 млн рублей «на оплату услуг контрагента», рассказал «Известиям» источник в следственных органах.

«Вечером 8 января с главным бухгалтером «Аэрофлота» по телефону и мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) связались двое неустановленных лиц. От имени гендиректора перевозчика Сергея Александровского они на протяжении часа убеждали ее перевести 15 млн рублей на некий расчетный счет «для выполнения договора на оказание услуг контрагента», — рассказал источник.

После получения отказа собеседники назначили женщине встречу в офисе авиакомпании на Арбате. В счет «выполнения условий договора» они просили передать уже втрое меньше — 5 млн рублей. Но 9 января в 21:00 мошенники встретили в офисе не главного бухгалтера с деньгами, а оперативников.

«Были задержаны двое граждан Армении 1995 и 1996 года рождения. 10 января в их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Покушение на преступление», а также «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — отметил источник.

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Это не первый случай, когда телефонные мошенники дозваниваются до руководителей и старших сотрудников компаний. Зачастую для последних всё заканчивается потерей денег.

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С деньгами на вылет: как телефонные мошенники хотели обмануть «Аэрофлот»