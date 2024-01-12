Вузы анонсировали повышение стоимости платного обучения на 10-12%

В России грядет новое повышение стоимости получения высшего образования на платной основе. В новом учебном году — с 2024 по 2025 год — оно может подорожать на 10–12%. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

«На повышение стоимости обучения будет влиять целый ряд причин. Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Конечно, есть отечественные разработки, но, чтобы их внедрить в образование, нужны деньги. Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию. В-третьих, учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам», — пояснил Зернов.

По его словам, особенно тяжело в этой ситуации придется негосударственным образовательным учреждениям, которые сегодня буквально сводят концы с концами. Причем если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки сильно увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно.

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%», — заявил представитель образовательных организаций.

С этим мнением согласны в государственных и коммерческих учебных заведениях, с представителями которых пообщались «Известия».

«Действительно, стоимость обучения в 2024 году подорожает, так как происходит рост затрат вузов на реализацию образовательных программ. Мы также планируем увеличить стоимость в среднем на 10% по университету в целом», — рассказала начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева.

По ее словам, на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями рост составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля — от 8 до 15%.

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Дорого в учении: вузы готовятся увеличить стоимость платного образования на 10–12%