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Элтон Джон выставит личные вещи стоимостью $10 млн на аукцион в феврале

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Британский певец Элтон Джон выставит на аукцион около 900 лотов стоимостью $10 млн, все лоты — его личные вещи. Об этом 11 января сообщает агентство Bloomberg.

«В лоты будет входить всё: от пары серебряных ботинок певца на платформе 1970-х годов (приблизительно от $5 тыс. до $10 тыс.) до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года (от $25 тыс. до $35 тыс.)», — говорится в публикации.,

Аукцион будет проводить дом Christie’s, он пройдет с 21 по 23 февраля в Нью-Йорке.

В числе лотов: часы Rolex Daytona из 18-каратного золота, бриллиантов и оранжевых сапфиров с леопардовым циферблатом и браслетом. Их стоимость оценивается от $40 до $60 тыс. Также будет представлено фортепиано Yamaha с ценником от $30 до $50 тыс., солнцезащитные очки 1975 года стоимостью стоимостью от $2 до $3 тыс. и синий шерстяной костюм «Капитан Фантастик» со стразами, цена за который будет варьироваться от $6 до $10 тыс.

Кроме того, на аукционе будет представлена одежда и предметы от бренда Versace, всего — около 70 лотов. Например, красно-черно-золотой сервиз Versace Medusa Red стоимостью от $4 до $6 тыс. и огромное количество рубашек. Один лот, состоящий из шести шелковых рубашек Versace 1993 года, оценивается в $4–$6 тыс.

Главной частью аукциона станут 360 фотографий различной тематики из обширной коллекции Элтона Джона. Среди них будут работы Ирвинга Пенна, Ричарда Аведона и Ульяма Кляйна, изображения Льюиса Хайна, Роберта Франка и Доротеи Ланге, посвященные социальным темам ХХ века, а также послевоенные фотографии современного искусства, представленные в ведущих международных галереях: Андреаса Гурски, Синди Шерман, Хироши Сугимото и Вольфганга Тиллманса.

К примеру, цена за фотографию Гурски 2004 года, Dior Homme, варьируется от $300 до $500 тыс. Две фотографии Елизаветы I и Ричарда I, сделанные Сугимото в 1999 году, оцениваются от $50 до $70 тыс. за каждую.

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В декабре черное бархатное платье принцессы Дианы было продано на аукционе Julien’s за $1,1 млн. Его принцесса носила в 1985 году во время королевского турне по Италии с нынешним королем Великобритании Карлом III, а затем снова в Ванкуверском симфоническом оркестре в 1986 году.

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