Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме

Прокуратура Италии начала расследование в связи с собранием сторонников ультраправого движения в центре Рима, на котором активисты синхронно кричали неонацистский клич — «За всех павших товарищей!». Об этом 11 января сообщила итальянская газета il Tempo.

Как отмечается, ведомство ведет работу по обвинению в оправдании фашизма в отношении более чем 10 подозреваемых. Следователи опознали личности примерно 150 активистов.

В собрании участвовали известные представители ультраправых кругов и болельщики футбольного клуба «Лацио».

Демонстрация прошла 7 января, в годовщину «Побоища на Акка Ларентия» — террористической атаки итальянских активистов неофашистской партии, которая произошла в 1978 году.

Накануне итальянское агентство ANSA сообщило о задержании пятерых человек за «римское приветствие» во время неофашистского марша. На демонстрации присутствовали «крайне правые боевики и некоторые ультраправые группировки».

Сотрудник Российско-итальянского центра РАНХиГС, политолог Марк Бернардини указал на то, что премьер-министра Италии Джорджи Мелони вынуждена закрывать глаза на проводящиеся в стране митинги неофашистов, так как она и руководство ее партии «Братья Италии» являются «постфашистами», выходцами из «Итальянского социального движения».