Политолог связал неофашистский марш в Италии с деятельностью премьера Мелони

Митинги неофашистов проходят в Италии ежегодно, несмотря на прописанный в конституции запрет на восхваление фашизма. О связи неофашистских маршей и премьер-министра Италии Джорджи Мелони «Известиям» 10 января рассказал сотрудник Российско-итальянского центра РАНХиГС, политолог Марк Бернардини.

«Не только теперешнее правое правительство, а вообще ни одно правительство [Италии] за последние вот 30 лет, несмотря на то, что вот такого рода демонстрации и митинги продолжают быть всё более и более актуальными, на это не реагирует», — рассказал политолог, комментируя последний выход неофашистов на центральные улицы городов страны на прошедших выходных.

Бернардини подчеркивает, что премьер-министр страны Джорджа Мелони вынуждена закрывать глаза на происходящее, так как она и руководство ее партии «Братья Италии» являются «постфашистами», выходцами из «Итальянского социального движения». Организация, созданная в 1946 году, берет свое начало от режима Итальянской социальной республики Муссолини.

Эксперт также рассказал, что Мелони стоило больших усилий убедить Евросоюз в том, что ее партия «абсолютно не фашисты». При этом итальянские неофашисты обвиняют Мелони в том что, что ее партия «предала их идеалы». Поэтому премьер находится, по мнению политолога, в сложном положении.

«С одной стороны, они не осудили эти события позавчерашние, но с другой стороны, как бы и не поощряют. Такая позиция, то есть они просто отмалчиваются», — отметил эксперт.

Политолог связывает активность неофашистов в начале января с событиями 1978 года. Тогда в вооруженном столкновении неонацистов с полицией 7 января погиб один из активистов движения. И с тех пор, как сообщает Бернардини, каждый год в январе неофашисты проводят свои акции.

В заключение Бернардини резюмировал, что совокупность происходящих в Италии событий «выглядит тревожно».

Ранее в этот день, итальянское агентство Ansa сообщило о задержании пятерых человек за «римское приветствие» во время неофашистского марша в Риме 7 января, в годовщину террористической акции «Побоища на Акка Ларентия». Отмечается, что на демонстрации присутствовали «крайне правые боевики и некоторые ультраправые группировки». Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози выразил свое возмущение произошедшим, однако заявил, что «запрещение контрпродуктивно».