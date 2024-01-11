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Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории

Рособрнадзор: сочинение на ЕГЭ по истории утратило творческую составляющую
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сочинение исключили из Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2022 году, так как задание утратило творческую составляющую и превратилось в воспроизведение по памяти заученных шаблонных текстов с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Историческое сочинение было в ЕГЭ по истории с 2012 по 2021 год. Оно имело сложную структуру и многокритериальную систему оценивания. Задание было исключено из ЕГЭ в 2022 году, в связи с тем что оно утратило творческую составляющую и превратилось, по сути, в воспроизведение по памяти заученных шаблонных сочинений с многочисленных репетиторских интернет-ресурсов», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Сейчас в ЕГЭ по истории включено девять заданий с развернутым ответом, при выполнении которых участники экзамена демонстрируют умение рассуждать, развернуто излагать свои мысли. В ходе экзамена проверяется знание школьником исторических фактов, личностей, достижений культуры, уточнили в Рособрнадзоре.

«Формат исторического сочинения в настоящее время может эффективно использоваться учителем в классе, при проведении различных олимпиад и творческих конкурсов», — добавили в ведомстве.

Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация, что первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность вернуть сочинение в ЕГЭ по истории.

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В конце декабря 2023 года руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ЕГЭ стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов по поводу объективности проведения экзамена. По его словам, никто из призывающих отменить ЕГЭ не предлагает альтернативы. По его мнению, это говорит о том, что людей не устраивает отсутствие возможности «зарешать».

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