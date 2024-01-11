Финансовый эксперт рассказал о выгоде открытия вкладов в банках РФ в январе

Выгоднее, чем в текущем месяце, ставок по вкладам в российских банках в дальнейшем может не быть еще довольно долго, рассказал «Известиям» 11 января финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он рекомендовал не тянуть с решением по открытию вклада и дал еще несколько советов для вкладчиков.

«Новый год начался без изменений ставок по вкладам, максимально выгодные предложения от банков всё еще сохраняют свою силу. <…> Россияне еще в прошлом году, проникнув новым витком доверия к банкам и пользуясь их неожиданной щедростью по доходности депозитов, рекордно нарастили объем средств на вкладах, самый ощутимый подъем был отмечен в ноябре и феврале», — отметил эксперт.

Как он объяснил, чем больше у банка вкладчиков, даже под высокие ставки, тем лучше для самой финансовой организации — у нее больше денег для того, чтобы выдавать кредиты, вкладывать в различные инструменты, инвестировать, расширяться. На решение баков улучшить условия размещения вкладов повлияло повышение Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки.

«Во-первых, нужно понимать, что в наступившем году всё равно начнется постепенное снижение ставки — в то, что какая-то масштабная проблема заставит ЦБ поднять ее еще выше, верится с трудом. То есть выгоднее, чем в январе, ставок может не быть еще довольно долго, поэтому оттягивать момент не стоит», — сказал Кричевский.

Во-вторых, по его словам, перед решением будущему вкладчику нужно определиться для себя, на какой период он готов отдать деньги банку и не появится ли в них острая необходимость. Это даст понимание, на какие вклады стоит смотреть — от года или меньше.

В-третьих, вкладчику следует рассмотреть возможность капитализации процентов, причем независимо от сроков. Чем больше денег на счету, тем больше придет процентов, добавил эксперт.

«И еще один момент — нужно понимать, что найти вклад под 15–16% годовых больше чем на 9–12 месяцев будет непросто даже с новогодними предложениями: в банках тоже умеют считать. Скорее всего, вклады с большими процентами будут среднесрочными, что, однако, не умаляет их ценность», — заключил Кричевский.

Накануне сообщалось, что, согласно статистике ЦБ, россияне положили рекордный объем денег на вклады. За январь–ноябрь прошлого года показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей. Эксперты выразили мнение, что основным фактором роста объема средств граждан на вкладах стало повышение процентной ставки.