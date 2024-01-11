Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Политика
В ЭИСИ отметили консолидацию общества в преддверии выборов президента
Мир
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах
Общество
Гладков и Камкин посетили эвакуированных в федеральные медцентры белгородцев
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Армия
Медведев сообщил о привлечении в войска РФ более 500 тыс. человек в 2023 году
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Мир
СМИ раскрыли подробности расследования смерти экс-замгенпрокурора в Киеве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Авто
Генпрокуратура закупила 70 машин Lada Vesta по цене 1,4 млн рублей за авто
Мир
На Украине экс-охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве
Мир
Херш назвал холодную войну США с Россией и Китаем проигрышной политикой Байдена
Мир
Генерал ВСУ признал сложную обстановку на восточном фронте
Культура
Селена Гомес сыграет легенду кантри-музыки Линду Ронштадт в байопике о певице
Общество
Народная артистка СССР Чурсина назвала Соломина замечательным руководителем

Финансовый эксперт рассказал о выгоде открытия вкладов в банках РФ в январе

Экономист Кричевский рекомендовал не тянуть с решением по открытию вклада
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выгоднее, чем в текущем месяце, ставок по вкладам в российских банках в дальнейшем может не быть еще довольно долго, рассказал «Известиям» 11 января финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он рекомендовал не тянуть с решением по открытию вклада и дал еще несколько советов для вкладчиков.

«Новый год начался без изменений ставок по вкладам, максимально выгодные предложения от банков всё еще сохраняют свою силу. <…> Россияне еще в прошлом году, проникнув новым витком доверия к банкам и пользуясь их неожиданной щедростью по доходности депозитов, рекордно нарастили объем средств на вкладах, самый ощутимый подъем был отмечен в ноябре и феврале», — отметил эксперт.

Как он объяснил, чем больше у банка вкладчиков, даже под высокие ставки, тем лучше для самой финансовой организации — у нее больше денег для того, чтобы выдавать кредиты, вкладывать в различные инструменты, инвестировать, расширяться. На решение баков улучшить условия размещения вкладов повлияло повышение Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки.

«Во-первых, нужно понимать, что в наступившем году всё равно начнется постепенное снижение ставки — в то, что какая-то масштабная проблема заставит ЦБ поднять ее еще выше, верится с трудом. То есть выгоднее, чем в январе, ставок может не быть еще довольно долго, поэтому оттягивать момент не стоит», — сказал Кричевский.

Во-вторых, по его словам, перед решением будущему вкладчику нужно определиться для себя, на какой период он готов отдать деньги банку и не появится ли в них острая необходимость. Это даст понимание, на какие вклады стоит смотреть — от года или меньше.

В-третьих, вкладчику следует рассмотреть возможность капитализации процентов, причем независимо от сроков. Чем больше денег на счету, тем больше придет процентов, добавил эксперт.

«И еще один момент — нужно понимать, что найти вклад под 15–16% годовых больше чем на 9–12 месяцев будет непросто даже с новогодними предложениями: в банках тоже умеют считать. Скорее всего, вклады с большими процентами будут среднесрочными, что, однако, не умаляет их ценность», — заключил Кричевский.

Ключевая фаза: россияне нарастили вклады на рекордные 5,2 трлн
С чем связана такая динамика в 2023 году и поможет ли это охладить инфляцию

Накануне сообщалось, что, согласно статистике ЦБ, россияне положили рекордный объем денег на вклады. За январь–ноябрь прошлого года показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей. Эксперты выразили мнение, что основным фактором роста объема средств граждан на вкладах стало повышение процентной ставки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024