Пассажиров самолета высадили на взлетной полосе в Кемерове из-за непогоды

Прилетевший в аэропорт Кемерово самолет из-за плохой погоды не смог подвезти пассажиров к терминалу, людей высадили на взлетно-посадочной полосе. Об этом 11 января рассказал «Известиям» директор по производству аэропорта Иван Крапчетов.

По его словам, причиной стал ураганный ветер, снегопад и плохое сцепление с полосой.

«При выруливании со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку из-за сильного порывистого ветра самолет начало сдвигать в сторону, ввиду чего экипаж принял решение о том, что необходимо поставить самолет на стояночный тормоз и производить высадку пассажиров», — уточнил Крапчетов.

После остановки к самолету подошли трапы, была подогнана пожарная техника и тягач для буксировки воздушного судна. После высадки пассажиров из самолета достали багаж и отвезли его в терминал.

«Погодный фактор — единственный критерий, который сыграл свою роль в этом во всем», — заключил он.

Ранее, 9 января, в Тюмени самолет Boeing 737-900 авиакомпании «Икар» прервал вылет в Сочи из-за сигнализации разгерметизации двери. Рейс задержали до выяснения обстоятельств, пострадавших не было.