Самолет авиакомпании «Икар» в Тюмени прервал вылет в Сочи

В Тюмени самолет Boeing 737-900 авиакомпании «Икар» прервал взлет в Сочи из-за сигнализации разгерметизации двери. Об этом «Известиям» сообщил источник во вторник, 9 января.

Инцидент произошел в аэропорту Рощино им. Менделеева в 5:42. По словам собеседника, пилоты прекратили разбег и доложили о срабатывании сигнализации разгерметизации двери. Воздушное судно было возвращено на стоянку.

Согласно данным аэропорта Сочи, опубликованным на его сайте, рейс задержан до 20:45.

Ранее в этот день самолет авиакомпании «Нордстар», выполнявший рейс Красноярск – Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту города прибытия. Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки. Пострадавших нет. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта»).