Стали известны лауреаты премии правительства в области СМИ за 2023 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил медиаструктурам, журналистам, политикам премии правительства в области СМИ за 2023 год. Церемония состоялась 11 января в Доме правительства в Москве.

Мишустин отметил, что награда вручается в преддверии Дня российской печати, одного из главных профессиональных праздников для представителей СМИ.

В частности, премией были отмечены ведущий программы «Наука и техника» на РЕН ТВ Михаил Борзенков и руководитель проекта Юлия Засько. На церемонии Засько отметила, что члены команды увлечены наукой и полны энтузиазма, но что самое главное — они аккуратно относятся к фактам.

«Популяризация работ отечественных ученых, новых приборов, теорий — всё это очень важное и нужное дело», — отметил Мишустин.

Засько, в свою очередь, отметила роль программы в привлечении внимания зрителей к достижениям российской науки.

«Самое главное в нашей программе — то, что мы показываем всему миру и прежде всего гражданам нашей страны, что российская наука есть. Российские ученые по-прежнему гениальны», — сказала Засько.

Борзенков же выразил благодарность команде проекта.

«Мы говорим о действительно серьезных, сложных вещах. Ну и благодаря нашему коллективу, ребятам, которые всё это придумывают, мы еще умудряемся говорить об этом по-человечески», — отметил Борзенков.

Среди награжденных — руководитель телеканала «России 24» Евгений Бекасов, телеведущие ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов. Председатель правительства также отметил работу руководителя «Общественного телевидения России» (ОТР) Виталия Игнатенко.

Инициатива о создании в России общественного телевидения была озвучена российскими властями в декабре 2011 года. В апреле 2012-го был подписал указ о создании ОТР. В феврале 2023 года компания «Медиалогия» опубликовала рейтинги федеральных телеканалов, на материалы которых в 2022 году чаще всего ссылались другие СМИ и пользователи социальных сетей. Тогда ОТР заняло восьмую строчку среди самых цитируемых российских телеканалов в социальных медиа.

В прошлом году программе «Постскриптум», выходящей в эфир на телеканале «ТВ Центр», исполнилось 25 лет, в связи с чем премию вручили ее ведущему, журналисту, сенатору Алексею Пушкову.

В разные годы он работал в ООН, был редактором ряда советских и российских изданий. В 2011 году его избрали депутатом Государственной думы РФ VI созыва, в 2016-м он стал сенатором.

Премия правительства РФ в области СМИ была учреждена в 2013 году и присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные достижения в профессиональной сфере.