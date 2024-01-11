Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин оценил дефицит бюджета России в 2023 году в 3,24 трлн рублей
Мир
CNN сообщил о поставках Украине Западом «Стингеров» времен Афганской войны
Мир
ООН запросит у доноров $3,1 млрд на гуманитарные нужды Украины
Мир
Зеленский заявил о наличии вопросов к незаконно уехавшим из страны
Политика
В Совфеде указали на страх Зеленского перед прекращением конфликта на Украине
Мир
Венгрия сочла бездоказательным обвинение стран Запада о поставке КНДР ракет в РФ
Мир
ВМС Ирана подтвердили задержание танкера США в водах Оманского залива
Мир
Президент Эстонии анонсировал помощь Украине на сумму €1,2 млрд до 2027 года
Мир
Боррель назвал заявления властей Израиля о переселении жителей Газы опасными
Политика
В ГД указали на риск потери США репутации из-за намерения изъять активы РФ
Общество
Умер один из создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий
Общество
Любимова выразила соболезнования семье и близким Соломина
Общество
Регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия»
Происшествия
В Москве суд арестовал напавшего на шестилетнюю девочку мужчину
Общество
Ивлеева не признала вину в правонарушении после «голой» вечеринки

Журналисты передачи «Наука и техника» стали лауреатами премии правительства РФ

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий программы РЕН ТВ «Наука и техника» Михаил Борзенков и руководитель проекта Юлия Засько получили премию правительства России в области СМИ за 2023 год. Церемония награждения с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина состоялась 11 января.

«Мы говорим о действительно серьезных, сложных вещах. Ну и благодаря нашему коллективу, ребятам, которые всё это придумывают, мы еще умудряемся говорить об этом по-человечески», — прокомментировал Борзенков.

Сама команда состоит из корпуса продюсеров в 10 человек и большой съемочной группы. Засько отметила, что ее члены увлечены наукой и полны энтузиазма, но что самое главное — они аккуратно относятся к фактам. При этом программа продолжает сотрудничество с ведущими предприятиями, университетами и научными организациями, в числе которых Институт космических исследований РАН, МГУ, УрФУ, Томский политехнический университет и др.

«Самое главное в нашей программе — то, что мы показываем всему миру и прежде всего гражданам нашей страны, что российская наука есть. Российские ученые по-прежнему гениальны», — сказала Засько.

Премия правительства РФ в области СМИ была учреждена в 2013 году и присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные достижения в профессиональной сфере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024