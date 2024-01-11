Журналисты передачи «Наука и техника» стали лауреатами премии правительства РФ

Ведущий программы РЕН ТВ «Наука и техника» Михаил Борзенков и руководитель проекта Юлия Засько получили премию правительства России в области СМИ за 2023 год. Церемония награждения с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина состоялась 11 января.

«Мы говорим о действительно серьезных, сложных вещах. Ну и благодаря нашему коллективу, ребятам, которые всё это придумывают, мы еще умудряемся говорить об этом по-человечески», — прокомментировал Борзенков.

Сама команда состоит из корпуса продюсеров в 10 человек и большой съемочной группы. Засько отметила, что ее члены увлечены наукой и полны энтузиазма, но что самое главное — они аккуратно относятся к фактам. При этом программа продолжает сотрудничество с ведущими предприятиями, университетами и научными организациями, в числе которых Институт космических исследований РАН, МГУ, УрФУ, Томский политехнический университет и др.

«Самое главное в нашей программе — то, что мы показываем всему миру и прежде всего гражданам нашей страны, что российская наука есть. Российские ученые по-прежнему гениальны», — сказала Засько.

Премия правительства РФ в области СМИ была учреждена в 2013 году и присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные достижения в профессиональной сфере.