Эксперт рассказала о влияющих на снижение дефицита рабочей силы факторах

Снизить показатель неиспользованных резервов рабочей силы в России можно, предлагая гражданам переобучение, переезд в другие регионы, рассказала «Известиям» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Также, по ее мнению, уменьшить дефицит кадров поможет привлечение граждан в профессию за счет профориентации молодежи, создания благоприятных условий труда.

Ранее, 11 января, сообщалось, что в России насчитывается 4,4 млн человек, которых можно привлечь к труду. Как отмечается в исследовании о кадровом голоде, опубликованном в журнале ВНИИ труда в декабре, среди таких граждан — безработные и занятые неполный день. В условиях дефицита специалистов резервами рабочей силы также могут быть трудящиеся неформально, мигранты, молодежь и сельские жители, считают эксперты.

Иванова-Швец уточнила, что кроме официальных данных численности недоиспользованной рабочей силы есть еще и неофициальная часть резерва рабочей силы. По ее словам, этот резерв недоиспользуется по разным причинам: часть россиян не хочет трудиться, некоторые граждане живут в населенных пунктах, где нет рабочих мест.

«Снизить этот показатель частично возможно, предлагая переобучение, переезд в другие регионы, как по программам служб занятости, так, может быть, и за счет работодателя. Конечно, снижению дефицита рабочей силы способствует процесс автоматизации, цифровизации во многих сферах деятельности. Но есть те направления, где без квалифицированных рабочих не обойтись. Здесь необходимо привлекать в профессию за счет профориентации молодежи, мотивации и создания благоприятных условий труда», — считает эксперт.

В то же время Иванова-Швец уточнила, что пока до серьезного дефицита рабочий силы в РФ не дошли, но дальнейшее ее сокращение может негативно сказаться на темпах экономического роста.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки на Чукотку сообщил, что в России наблюдается минимальный уровень безработицы. Также он обратил внимание на то, что в стране зафиксирован большой дефицит кадров, в особенности высококвалифицированных работников.