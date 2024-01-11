Регионы поддержали Белгородскую область на выставке «Россия»

Российские регионы поддержали Белгородскую область, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в рамках акции на выставке-форуме «Россия».

На всех стендах появилась надпись «Белгород, наши сердца — с вами!», а стенд самой Белгородской области украсили множеством тюльпанов.

Волонтеры раздали цветы посетителям павильонов. При этом гости выставки несут их на белгородский стенд и пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца.

«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть», — прокомментировал акцию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, несмотря на сложность ситуации, власти региона делают всё возможное для приближения общей победы.

Организаторы акции, в свою очередь, рассказали, что тюльпаны в качестве объединяющего символа выбраны неслучайно. По словам представителя АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольги Бинда, эти цветы символизируют любовь и счастье. Кроме того, в Белгороде ежегодно проходит фестиваль «Река в цвету».

«В День Белгородской области мы предлагаем экспонентам выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», — сказала Бинда.

Ранее в этот день на выставке «Россия» на ВДНХ стартовал День Белгородской области. На его открытии выступил Гладков, который рассказал об истории региона. После этого на стенде области были подписаны соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.