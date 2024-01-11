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На Украине признали умение РФ противодействовать морским дронам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Силы РФ научились противодействовать атакам с применением морских дронов, рассказал 11 января в интервью изданию «Украинская правда» командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа.

«Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете», — сказал он.

Также Неижпапа обратил внимание на то, что РФ имеет очень мощный промышленный комплекс.

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Вооруженные силы (ВС) РФ регулярно уничтожают украинские безэкипажные катера в акватории Черного моря. Так, 30 декабря российское военное ведомство сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины. Уточнялось, что он следовал в сторону Крыма.

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российские территории на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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