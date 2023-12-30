МО РФ заявило об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины в Черном море
В северо-западной части акватории Черного моря утром в субботу, 30 декабря, был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что он следовал в сторону Крыма.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — говорится в сообщении.
Ранее, 28 декабря, над территорией Крыма средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российские территории на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.