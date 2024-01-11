Болгария и Румыния начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Болгария и Румыния станут выдавать краткосрочные шенгенские визы с 1 апреля, туристы смогут въезжать по ним во все страны — члены Шенгенского соглашения через эти государства на самолете или морем, сообщил портал Schengen Visa Info.

«Ожидается, что Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы C с 1 апреля этого года. Виза позволяет иностранному гражданину въезд и пребывание в странах — членах Шенгенского соглашения на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода», — уточняется в сообщении.

Решение связано с позицией Совета Евросоюза (ЕС) отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах.

31 декабря 2023 года ЕС решил отменить пограничный контроль с Болгарией и Румынией на морских и воздушных границах. Проверки прекратятся с 31 марта 2024 года.

Решение было принято единогласно, оно стало еще одним шагом на пути к интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Таким образом, введение «частичного Шенгена» для этих двух стран стало прецедентом в истории Евросоюза.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 27 государств.