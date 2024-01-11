Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-депутат Рады заявил о сокрытии коррупции на Украине администрацией Байдена
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ на донецком направлении
Мир
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане
Общество
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Шведский парламентарий допустил вооруженный конфликт с Россией
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Мир
На Украине арестовали имущество фигуранта дела о госзакупках для ВСУ
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Мир
Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

Болгария и Румыния начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы
0
Фото: Getty Images/alzay
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болгария и Румыния станут выдавать краткосрочные шенгенские визы с 1 апреля, туристы смогут въезжать по ним во все страны — члены Шенгенского соглашения через эти государства на самолете или морем, сообщил портал Schengen Visa Info.

«Ожидается, что Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы C с 1 апреля этого года. Виза позволяет иностранному гражданину въезд и пребывание в странах — членах Шенгенского соглашения на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода», — уточняется в сообщении.

Решение связано с позицией Совета Евросоюза (ЕС) отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах.

31 декабря 2023 года ЕС решил отменить пограничный контроль с Болгарией и Румынией на морских и воздушных границах. Проверки прекратятся с 31 марта 2024 года.

Визе ход: Болгарию и Румынию могут принять в Шенген уже в октябре
Какие страны могут выступить против расширения и почему

Решение было принято единогласно, оно стало еще одним шагом на пути к интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Таким образом, введение «частичного Шенгена» для этих двух стран стало прецедентом в истории Евросоюза.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, являются 27 государств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024