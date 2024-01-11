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Женщина ослепла на один глаз после визита к косметологу в Волгоградской области

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Фото: СУ СК России по Волгоградской области
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Жительница Волгоградской области ослепла на один глаз после косметологической инъекции, следователями возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 11 января, сообщила пресс-служба регионального главка СК в своем Telegram-канале.

Клиентка обратилась к подозреваемой за инвазивной процедурой с запросом убрать мимические морщины лба и межбровной области. Однако после медицинской услуги женщина потеряла зрение на один глаз.

Следователи также выяснили, что у оказавшей женщине услуги косметолога не было лицензии.

«Следственным отделом по городу Волжский следственного управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Она подозревается по ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Расследование по данному делу продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

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Последствия могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода

Громкий инцидент с оказанием небезопасной косметологической услуги произошел в июле 2023 года в Махачкале, где местная жительница скончалась на месте после введения ледокоина во время процедуры на дому у своей знакомой. Подозреваемая не имела медобразования и занимается косметологией без лицензии. Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд в Дагестане избрал девушке меру пресечения в виде домашнего ареста.

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