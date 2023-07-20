Жительница Махачкалы умерла во время косметической процедуры на дому

В Махачкале устанавливаются обстоятельства гибели девушки, которая умерла после косметологической процедуры, делая ее на дому у знакомой. Об этом сообщает 20 июля Следственный комитет по Республике Дагестан.

«22-летняя жительница Махачкалы, находясь у своей знакомой, проводящей косметологические процедуры на дому, после введения обезболивающего препарата скончалась на месте», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалисты намерены провести судебно-медицинскую экспертизу. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее, 7 апреля 2021 года, клиентка одного из салонов красоты в подмосковных Луховицах умерла во время проведения косметологической услуги по лифтингу лица. По данным следователей, в ходе процедуры 51-летней женщине был введен препарат анестетического свойства. Лекарство вызвало приступ эпилепсии.

Несмотря на первую помощь, оказанную бригадой скорой помощи, женщина скончалась. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).