X5 Group сообщила о восстановлении в регионах ассортимента мяса птицы

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») восстановили в регионах ассортимент мяса птицы. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании 11 января.

«X5 полностью восстановила ассортимент мяса птицы в магазинах Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска и Самарской области — широкий выбор курицы от различных поставщиков представлен на полках наших торговых объектов. После перебоев в некоторых магазинах, вызванных, в том числе морозами и аномальными снегопадами, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме», — подчеркнули в компании.

Ранее, 7 января, на задержки с поставками обратили внимание жители ряда субъектов, о чем сообщали «Известия». С подобными жалобами в адрес магазинов «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» обратились жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. В X5 Group тогда обещали, что перебои с поставками будут устранены в ближайшее время.