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Обвиняемой в хищении блогеру Федякиной передали в СИЗО ребенка

Источник: блогеру Битмаме передали в СИЗО ребенка и выделили отдельную камеру
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Фото: соцсети
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Обвиняемой в хищении 6,7 млрд рублей блогеру и предпринимательнице Валерии Федякиной (псевдоним Битмама) передали в СИЗО ребенка, которого она родила в конце декабря 2023 года, им выделена отдельная камера. Об этом 11 января сообщил «Известиям» источник.

По его информации, через три дня после родов женщину увезли в обратно в изолятор, а младенца на время оставили под наблюдением врачей. Теперь ее перевели в камеру с улучшенными условиями, которая оборудована для безопасной жизни новорожденного, куда доставили и ребенка.

О том, что 27-летняя уроженка Симферополя родила ребенка, стало известно 9 января. Тогда СМИ сообщали, что роды прошли 27 декабря 2023 года в больнице при следственном изоляторе «Печатники».

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Федякина была задержана 15 сентября 2023 года, она собралась покинуть страну и уехать в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство. Заявление на нее в правоохранительные органы написал инвестор Гагика Гулакян.

Он заявил, что стал жертвой мошенничества Федякиной, с которой в марте 2023 года познакомился в Дубае. Следователям Гулакян пояснил, что девушка позиционировала себя как инвестор в области золота и криптовалюты.

Позже, 17 октября, Мосгорсуд отказался перевести Федякину под домашний арест. Защита настаивала на отмене ареста, а сама фигурантка, находящаяся тогда на последнем месяце беременности, заявляла о своей невиновности и называла случившиеся недоразумением. В дальнейшем арест предпринимательницы продлевался.

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