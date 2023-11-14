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Продлен арест обвиняемой в хищении 6,7 млрд рублей Валерии Федякиной

Суд продлил арест обвиняемой в хищении 6,7 млрд рублей Валерии Федякиной
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Фото: соцсети
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Районный суд города Москвы продлил арест в отношении предпринимательницы Валерии Федякиной, известной как «Битмама» и обвиняемой в хищении 6,7 млрд рублей. Об этом говорится 14 ноября в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции

«14 ноября 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемой Федякиной Валерии Сергеевне на 1 месяц, то есть до 15 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее, 17 октября, Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест 27-летнюю уроженку Симферополя. По данным следствия, средства были получены ею для участия в схеме перестановки — безналичного обмена денег за границей — от инвестора Гагика Гулакяна.

Как сообщает Business FM со ссылкой на адвоката обвиняемой Андрея Золотухина, защита настаивала на отмене ареста. Фигурантка, находящаяся на последнем месяце беременности, заявляла о своей невиновности и называла случившиеся недоразумением.

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Федякина была задержана 15 сентября, она собралась покинуть страну и уехать в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство. Заявление на нее в правоохранительные органы написал Гулакян. По его словам, он стал жертвой мошенничества Федякиной, с которой в марте 2023 года познакомился в Дубае. Следователям он пояснил, что девушка позиционировала себя как инвестора в области золота и криптовалюты.

Уголовное дело в отношении Федякиной расследует Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве. Обвиняемой инкриминируется мошенничестве, совершенное в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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