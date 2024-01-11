Замглавы администрации Барнаула задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель главы администрации города Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в четверг, 11 января, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Взамен замглавы администрации Барнаула оказывал покровительство предприятиям бизнесмена, а также обеспечивал ему возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки вне автобусных маршрутов.

Преступление выявлено Управлением Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю. Следователями СКР и сотрудниками ФСБ проведены обыски по месту жительства и работы задержанного.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

В ведомстве также сообщили, что в отношении давшего взятку предпринимателя уголовное дело было возбуждено ранее, в настоящее время оно расследуется.

Ранее, 18 декабря, в Самаре был задержан глава главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. По предварительным данным, генерал-майор МЧС требовал от подчиненных отдавать ему часть денежных средств, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности.