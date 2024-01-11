Украинский сапер рассказал о минных «ловушках» ВС РФ

Российские саперы крайне эффективно работают в зоне спецоперации, расставляя «ловушки» украинским боевикам. Об этом рассказал 10 января сапер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий в интервью Agence France-Presse (AFP).

«Не секрет, что в России очень хорошие саперы, возможно, лучшие», — отметил он.

По словам украинских военнослужащих, российская стратегия минирования постоянно совершенствуется, там сочетаются противопехотные и противотанковые мины, кроме того, взрывчатка сбрасывается с вертолетов. При этом расположение мин как будто «случайное», и в некоторых районах они могут быть расположены всего в полуметре друг от друга.

«Банкнота, пачка сигарет, телефон… Это определенно ловушка. <…> Мы даже потеряли солдат из-за заминированной пачки банок пепси», — поделился Анатолий.

По словам начальника противоминного управления ВСУ полковника Олега Шиварского, истинное количество мин, установленных Россией, невозможно узнать.

Ранее, 9 января, военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как работают бойцы инженерно-саперного батальона имени Карбышева в зоне СВО. Кроме того, военнослужащие также показали корреспонденту «военные трофеи», которые попадаются во время работы батальона.

30 октября начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый рассказал о создании в зоне специальной военной операции уникального российского спецбатальона саперов — пилотов дронов. Отмечается, что бойцы подразделения занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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