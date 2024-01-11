Недоиспользованную рабочую силу в России оценили в 4,4 млн человек

В России насчитывается не менее 4,4 млн человек, которые могут быть привлечены к работе — это около 6% всех занятых в экономике. Такие выводы приводятся в исследовании о кадровом голоде, опубликованном в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования» в декабре («Известия» с ним ознакомились).

В частности, резервами рабочей силы могут быть безработные (2,4 млн человек), потенциальные работники, то есть недолгое время находящиеся в простое (0,8 млн), занятые неполный день (0,5 млн) и незарегистрированные безработные (0,7 млн).

Отчасти источником трудовых ресурсов может быть неформальная занятость, которая достигает 13,4 млн, говорится в статье. Авторы отмечают: дополнительно привлекать к работе можно молодежь до 25 лет, лиц без опыта, женщин и сельских жителей, чей уровень занятости ниже среднего по стране (61%).

В исследовании предлагается ряд мер для борьбы с кадровым голодом, включая законодательное повышение оплаты труда по особо дефицитным профессиям в госсекторе. Авторы также рекомендуют властям обратиться к опыту 90-х, когда в РФ занимались переобучением и адаптацией демобилизованных участников чеченских событий.

Решить проблему дефицита специалистов также помогли бы изменения в трудовом и пенсионном законодательстве, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, пока возрастные работники не стремятся к официальной занятости, поскольку им перестанут индексировать выплаты.

Сейчас в стране больше всего не хватает специалистов промышленных, строительных и транспортных предприятий, перечислила эксперт. Она добавила: на их подготовку уходят годы, поэтому необходимо еще со школьной скамьи растить такие кадры.

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Кадры и потенциал: недоиспользованную рабочую силу в РФ оценили в 4,4 млн человек