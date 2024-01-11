В России создали соответствующий семейным ценностям аналог SimCity

Студенты Донского государственного университета (ДГТУ) разработали градостроительный симулятор, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Игра создается на современном игровом движке Unreal Engine 5 (ПО для разработки игр). Выход демоверсии планируется летом этого года, а продукт представляет собой отечественный аналог SimCity.

«Сейчас у нас уже готов прототип, в котором геймерам предстоит не только строить города, но и следить за судьбой его жителей. Каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками — имеет свой пол, возраст, уровень образования и здоровья», — отметил лидер проекта студент ДГТУ Никита Кудрявцев.

По его словам, характеристики виртуальных граждан играют решающую роль в развитии мегаполиса. Разнообразие населения отражает реальные социокультурные аспекты.

Например, в игре не будет представителей ЛГБТ-сообщества (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), сообщили авторы проекта. Их наличие напрямую влияло бы на численность населения виртуального мегаполиса, так как в однополых браках не рождаются дети.

«Очень важен и тот факт, что игра соответствует традиционным семейным ценностям. Мы давно просим разработчиков предложить детям альтернативу взамен опасных для психики популярных зарубежных игр, но успех будет зависеть от качества продукта», — сказала руководитель аппарата фракции КПРФ Нина Останина.

Главная задача игрока — обустроить город и сделать так, чтобы его жители были полностью довольны инфраструктурой, резюмировали разработчики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Духовные скрипты: в РФ создали подходящий семейным ценностям аналог SimCity