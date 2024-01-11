Работодателей предложили обязать предоставлять работникам в ночное время такси

Работодателей хотят обязать предоставлять работникам в ночное время такси. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 января будет направлен на имя вице-премьера, координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяны Голиковой депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В силу новых требований к перевозкам пассажиров и багажа легковым такси в 2023 году отмечается сильный рост цен на данный вид транспорта. В отдельных регионах России ценообразование на услуги такси выросло на 44%, а, по данным Росстата, с января по сентябрь 2023 года средняя стоимость одной поездки возросла на 16%, побив исторический рекорд за последнее десятилетие. Для некоторых категорий работающих граждан использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Там также отмечается, что в связи с рабочими сменами в ночное время суток многие граждане не могут воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места жительства.

«Ответственные работодатели компенсируют транспортные издержки для сотрудников, предусмотрев их в трудовом договоре. Однако законодательством данная обязанность для работодателей не закреплена, что влечет уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах. Возникает существенная разница в предоставляемых работодателями условиях труда вопреки принципу равенства в трудовых отношениях», — подчеркивают авторы законопроекта.

В связи с этим они предлагают внести изменение в ст. 22 Трудового кодекса РФ, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника в ночное время до места работы и обратно.

Инициатива согласуется с позицией Министерства финансов РФ (письмо Минфина от 22.12.2022 N 03-04-07/125960), что такая оплата работодателем такси не приводит к возникновению у работников дохода, подлежащего обложению налогом на доходы, при соблюдении двух условий: оплата работодателем проезда своих сотрудников в ночное время до места работы и обратно обусловлена производственной необходимостью и отсутствием у работников возможности воспользоваться общественным транспортом; оплата производится в пользу транспортной организации, осуществляющей такие перевозки, пояснил «Известиям» депутат фракции ЛДПР, зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков.

Депутат подчеркнул, что, исходя из сложившейся практики, сегодня организация может отнести в состав расходов затраты, связанные с перевозкой работников службами такси, если они обусловлены технологическими особенностями производства либо предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами, как система оплаты труда, а также произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, и, соответственно, уменьшить полученные доходы, подлежащие налогообложению.

13 декабря аналитики «Работа.ру» поделились с «Известиями» результатами исследования среди представителей российских компаний из всех округов страны. Полученные данные показали, что 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам. При этом 48% из них собираются увеличить заработную плату части работников, а 22% — всему коллективу. Чаще всего повышать оплату труда собираются работодатели из сфер IТ, строительства и торговли.