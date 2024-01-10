В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора Украины и ее дочь
Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены мертвыми в своих соседних квартирах в Киеве. Об этом 10 января сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Ольгу Колинько обнаружили 10 января, когда работники ЖЭКа в присутствии полиции взломали двери жилья», — сообщает СМИ.
Работников ЖЭКа, как пишут журналисты, вызвали соседи, из-за того что из квартиры начала течь вода, а хозяева не открывали.
Отмечается, что 71-летняя Ольга болела и потому в последние годы жизни не выходила на улицу. Уходом за ней занималась дочь, которую обнаружили мертвой в соседней квартире, которая также принадлежит матери погибшей.
В настоящее время, по информации издания, правоохранителями проводится выяснение обстоятельств произошедшего.
Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора Украины дважды с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 год и возглавляла комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Также Колинько была одним из главных следователей по делу опального украинского бывшего премьер-министра Виктора Лазаренко. Он был обвинен в отмывании через американские банки $114 млн, позже отбыл в американской тюрьме четыре года и был выпущен под домашний арест и залог в $65 млн. Помимо этого, погибшая имела серьезный конфликт с бывшим генпрокурором Украины Святославом Пискуном.