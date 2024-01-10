В Геленджике автокран потерял управление и врезался в 14 автомобилей
Массовое ДТП с участием 14 автомобилей произошло в Геленджике. Об этом 10 января сообщает источник «Известий».
В аварии пострадали трое, они госпитализированы в состоянии средней тяжести, уточнил собеседник.
«Им (пострадавшим. — Ред.) оказана необходимая помощь, карета скорой помощи отработала. Сотрудники федеральной противопожарной службы обеспечили пожарную безопасность», — рассказал оперативный дежурный по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России Роман Лаптев.
Также в комментарии пресс-службы администрации города в Telegram Лаптев сообщил, что причиной аварии стал отказ тормозов у автокрана.
Ранее, 8 января, в массовой аварии под Великим Новгородом погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Столкновение произошло с участием около 30 автомобилей на на 526-м км трассы М-11 «Нева».