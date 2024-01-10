В РФПИ призвали инвестировать в добывающую отрасль совместно с Россией

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал инвесторов добывающей отрасли к совместным с РФ инвестициям в глобальные инфраструктурные проекты. Об этом он сказал 10 января в ходе отраслевого форума «Полезные ископаемые будущего» в Саудовской Аравии.

Он отметил, что инвестиции в инфраструктуру уже составляют 40% текущего портфеля РФПИ. При этом фонд активно работает с правительством РФ над созданием эффективных механизмов, которые должны повысить привлекательность инвестиций в инфраструктуру добывающей отрасли.

«Значимые перспективы для развития новых инфраструктурных коммуникаций открывает проект Северного морского пути, который позволит существенно сократить время доставки грузов из Азии в европейскую часть России через Арктику. С инвестиционной точки зрения это один из самых привлекательных мировых проектов по созданию нового маршрута, который позволит добиться снижения нагрузки на экологию с обеспечением высокой скорости доставки грузов», — рассказал Дмитриев.

В качестве примера инфраструктурного проекта, который стимулировал развитие добывающего сектора, он привел строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем через реку Амур. Так, РФПИ с китайскими партнерами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста. Это сократило логистику движения товаров и грузов на 700 км пути и сделало привлекательными инвестиции в добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке.

Ранее, 25 декабря, глава РФПИ Дмитриев заявил, что в ближайшее время можно привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на инфраструктурные проекты в России. Он отметил, что фонд сыграл главную роль, проинвестировав средства Фонда национального благосостояния в три ключевых проекта: «Запсибнефтехим», проект ликвидации цифрового неравенства вместе с «Ростелекомом» и интеллектуальные сети учета электроэнергии с «Россетями».