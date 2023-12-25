Глава РФПИ предложил привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на проекты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что в ближайшее время можно привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на инфраструктурные проекты в России. Об этом 25 декабря он заявил в интервью каналу «Россия 24».

«Мы считаем, что можно привлечь уже в ближайшее время до 2 трлн рублей пенсионных средств, которые можно было бы направить на инфраструктурные проекты в России. <…> Точно так же, как мы мобилизовали средства ФНБ (Фонда национального благосостояния) для инвестиций внутри России совместно с пенсионными фондами, мы можем мобилизовать средства пенсионных фондов для инвестиций внутри страны», — указал он.

По его словам, РФПИ сыграл главную роль, показав, что фонд проинвестировал средства ФНБ в три ключевых проекта: «Запсибнефтехим», проект ликвидации цифрового неравенства вместе с «Ростелекомом» и интеллектуальные сети учета электроэнергии с «Россетями».

«Это не только важные проекты для людей, но это проекты, в которые средства ФНБ мы вложили очень надежно и с доходностью», — подчеркнул Дмитриев.

Он также указал на то, что объем возвращенных средств ФНБ превысил вложенные 124 млрд рублей в полтора раза.

Кроме того, отмечается увеличение эффективности искусственного интеллекта (ИИ) во многих отраслях, добавил глава РФПИ.

«Мы с рядом компаний из партнерства по альянсу искусственного интеллекта сделаем очень важный форум по промышленному применению ИИ, где будут компании, которые показывают, как в разы в различных индустриях повышается эффективность», — сказал он.

Ранее, 21 декабря, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объем ФНБ составляет 11,8 трлн рублей. Свободные ресурсы фонда, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей. Государство обеспечено финансами для выполнения всех обязательств, указал он.

При этом 14 декабря Силуанов рассказал, что до 2025 года около 4 трлн рублей из ФНБ предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты. Он отметил, что растут расходы на дороги, стройки, предусмотрена новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры.