Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств
Мир
В США заявили об отказе бойцов ВСУ выполнять приказы Зеленского
Происшествия
В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож
Экономика
Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года
Армия
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мир
Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Мир
Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии
Мир
Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу
Политика
В Совфеде указали на важность освобождения Марьинки
Политика
Путин назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением
Экономика
Глава РФПИ предложил привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на проекты
Общество
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Мир
Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
Армия
Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Трошину
Общество
В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей

Глава РФПИ предложил привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на проекты

Глава РФПИ Дмитриев: можно привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на проекты
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что в ближайшее время можно привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на инфраструктурные проекты в России. Об этом 25 декабря он заявил в интервью каналу «Россия 24».

«Мы считаем, что можно привлечь уже в ближайшее время до 2 трлн рублей пенсионных средств, которые можно было бы направить на инфраструктурные проекты в России. <…> Точно так же, как мы мобилизовали средства ФНБ (Фонда национального благосостояния) для инвестиций внутри России совместно с пенсионными фондами, мы можем мобилизовать средства пенсионных фондов для инвестиций внутри страны», — указал он.

По его словам, РФПИ сыграл главную роль, показав, что фонд проинвестировал средства ФНБ в три ключевых проекта: «Запсибнефтехим», проект ликвидации цифрового неравенства вместе с «Ростелекомом» и интеллектуальные сети учета электроэнергии с «Россетями».

«Это не только важные проекты для людей, но это проекты, в которые средства ФНБ мы вложили очень надежно и с доходностью», — подчеркнул Дмитриев.

Он также указал на то, что объем возвращенных средств ФНБ превысил вложенные 124 млрд рублей в полтора раза.

Кроме того, отмечается увеличение эффективности искусственного интеллекта (ИИ) во многих отраслях, добавил глава РФПИ.

«Мы с рядом компаний из партнерства по альянсу искусственного интеллекта сделаем очень важный форум по промышленному применению ИИ, где будут компании, которые показывают, как в разы в различных индустриях повышается эффективность», — сказал он.

Деньги — дело наживное: из чего теперь будет состоять ФНБ
Минфин утвердил новую структуру фонда

Ранее, 21 декабря, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что объем ФНБ составляет 11,8 трлн рублей. Свободные ресурсы фонда, которые не вложены в проекты, составляют 4,7 трлн рублей. Государство обеспечено финансами для выполнения всех обязательств, указал он.

При этом 14 декабря Силуанов рассказал, что до 2025 года около 4 трлн рублей из ФНБ предусмотрено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты. Он отметил, что растут расходы на дороги, стройки, предусмотрена новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023