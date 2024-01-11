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Нейропсихолог рассказала о способах взбодрить мозг после праздников

Нейропсихолог Воликова: после праздников в рабочий ритм нужно входить постепенно
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Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via
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Ритм учебы и работы у современных людей насыщенный, с регулярными недосыпами и эмоциональными перегрузками. Казалось бы, после долгих праздников организм должен успеть восстановиться, но многие возвращаются к трудовым будням с еще меньшим уровнем концентрации, чем до праздников. Как этого избежать и вернуть мозг в состояние активности, 11 января рассказала «Известиям» нейропсихолог «Самолетум школы» Галина Воликова.

«Условно действия, которые помогут настроиться на рабочий ритм, можно поделить на две категории: общего порядка, такие как налаживание распорядка дня и режима сна, возвращение к здоровому питанию, и более конкретные, направленные именно на раскачку когнитивных способностей — упражнения на моторику, устный счет, решение головоломок или составление анаграмм», — сказала эксперт.

Воликова отметила, что подобные занятия могут казаться банальными, но, если следовать четкому распорядку дня, спать не менее восьми часов, и выполнять упражнения на разминку мозга, результат можно увидеть уже спустя несколько дней.

«Довольно простое упражнение, которое может начать делать каждый, — действие на развитие амбидекстрии, то есть способность воспроизводить одни и те же действия двумя руками. Правое полушарие мозга управляет левой стороной нашего тела и отвечает за интуицию, невербальное восприятие, творческие возможности, а левое — правой стороной, и в большей степени влияет на запоминание фактов, логические навыки и математические способности. Возможность специально задействовать оба полушария влияет на развитие обеих групп навыков», — рассказала эксперт.

При этом нейропсихолог указала на то, что цифровые тренажеры и приложения для развития когнитивных способностей несут мало пользы, так как связаны с наличием заранее определенного сценария и по своему действию скорее похожи на мультфильмы.

«Для того, чтобы развивать такие важные функции, как память, мышление или воображение, нужно напрягать мыслительные способности и ставить мозг в сложную ситуацию. Для этого обязательно нужно усилие воли, именно тогда мозг будет прокачиваться как мышца», — пояснила специалист.

Воликова добавила, что важно входить в рабочий ритм постепенно, планировать задачи и нагрузку таким образом, чтобы не израсходовать все силы в первую же неделю после праздников, иначе можно «перегореть» и впасть в фрустрацию.

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9 января психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина рассказала «Известиям», как справиться со стрессом при выходе на работу после новогодних праздников. Важна мотивация, считает эксперт. Нужно постараться перенести чувство радости из праздничных дней в будни.

Кроме того, надо не забывать про отдых. В первые рабочие дни выделяйте себе дополнительное время на передышку. Запланируйте что-нибудь приятное, например купите билеты в театр, на концерт или договоритесь о встрече с друзьями, указала психолог.

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