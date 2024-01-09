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Психолог рассказала, как войти в рабочий ритм после новогодних праздников

Психолог Полина: для возвращения в рабочий режим человеку требуется трое суток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина 9 января рассказала «Известиям», как справиться со стрессом при выходе на работу после новогодних праздников.

«После затяжных новогодних каникул многие люди жалуются, что им сложно вернуться в привычный рабочий ритм. Проявляется чувство физической и моральной усталости, даже апатия к работе. Действительно, после расслабляющего отдыха, завершения новогодних праздников и перехода к активной работе, люди могут переживать стресс», — сказала эксперт.

Полина отметила, что такое особенное психологическое состояние специалисты называют «синдром рабочей дезадаптации», объясняется оно тем, что человеку сложно после длительного отдыха войти в привычный рабочий ритм. По словам психолога, обычно для возвращения в рабочий режим человеку требуется трое суток, но адаптация может продлиться и до двух недель. Часто хандра после затяжного отдыха сопровождается тревожностью, раздражительностью, подавленностью, трудностями концентрацией внимания и общим упадком сил, добавила она.

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Полина дала ряд рекомендаций, которые помогут настроиться на трудовые будни и преодолеть стресс. Первое, что нужно сделать, — наладить режим дня.

Затем, по мнению эксперта, важно настроить себя позитивно, ведь наши мысли и установки — это наша психологическая программа. Если мысли позитивные, то вы выстраиваете положительный жизненный сценарий и наоборот. Поэтому постарайтесь мысленно успокоиться, будьте в диалоге с собой и на каждую негативную мысль придумайте веский контраргумент, советует собеседница издания.

«Также следует ограничить нагрузку. Первые три рабочих дня чаще всего самые сложные, поэтому не нужно совершать трудовые подвиги с первого же рабочего дня, а ставить для себя небольшие цели. Подождите, когда организм придет в норму и по возможности в первые дни ограничьте нагрузку. Важно продумать начало рабочей недели, выстроить ее схему, прописать запланированные встречи», — сказала она.

Важна мотивация, считает Полина. Нужно постараться перенести чувство радости из праздничных дней в будни.

«Этому поможет общение с коллегами, с которыми вы можете поделиться яркими моментами отдыха, будь то долгожданный подарок, поход на елку с ребенком, поездка за город, просмотренные фильмы или небольшое путешествие. Можно надеть новую одежду, аксессуар или взять с собой что-то из подарков, например, новый ежедневник. Также можно распечатать фотографию, сделанную во время новогодних каникул, и поставить ее в рамку на рабочий стол. Можно использовать ее в качестве заставки на телефоне», — сказала она.

Кроме того, надо не забывать про отдых. В первые рабочие дни выделяйте себе дополнительное время на передышку. Запланируйте что-нибудь приятное, например, купите билеты в театр, на концерт или договоритесь о встречи с друзьями, указала психолог.

«Вспомните о перспективах, которые вас ожидают в ближайшее будущее, а можно начать планировать майские каникулы и летний отпуск, это поможет вдохновиться еще больше», — заключила Полина.

В декабре декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова рассказала «Известиям», как перестать бояться начала рабочей недели. По ее словам, одна из причин ненависти к понедельникам заключается в том, что человек выгорел. В таком случае эксперт рекомендовала снизить нагрузку, отказаться от дополнительных обязанностей.

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