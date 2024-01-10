Ученые оценили состояние Оби в границах Ямала

Высокая способность к естественному самоочищению воды сохранилась в Обь-Тазовской устьевой области. Это подтвердили ученые из Салехарда, Тюмени и Барнаула, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в среду, 10 января.

Специалисты проводили экспедиционные и лабораторные исследования экосистем Нижней Оби в 2023 году. Результаты показали, что высокая способность к самоочищению объясняется наличием большого количества растительных и животных организмов, которые поступают в Обскую губу.

Как отмечает ИА «Ура.ру», данное исследование было четвертым в рамках изучения экосистем Нижней Оби. Следующий этап пройдет в июне 2024 года во время половодья.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО увеличили грузоподъемность ледовой переправы Салехард – Лабытнанги. Выехать на лед теперь могут автомобили массой до 5 т.