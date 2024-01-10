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Эксперт перечислил особенности российского беспилотника «Куб»

Полковник Перенджиев: российские дроны «Куб» практически невозможно обнаружить
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев прокомментировал в среду, 10 января, информацию американского издания Newsweek о преимуществах российского беспилотника «Куб».

Ранее портал написал, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Модернизированная боеголовка БПЛА изготовлена из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила, передает RT.

По словам Перенджиева, их практически невозможно обнаружить, скорость их передвижения очень высокая и они умеют с высокой эффективностью уничтожать объекты, а также переносят разные виды снарядов. Точность нанесения ударов тоже достаточно высока.

«Я бы приравнял эти беспилотники к высокоточному оружию», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее, 21 ноября, на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года, сообщает телеканал «Звезда». Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Кроме того, в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Российские военные успешно применили их в бою. Источники «Известий» отметили, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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