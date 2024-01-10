Newsweek назвал новые российские БПЛА «Куб» ночным кошмаром для ВСУ

Российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 января написал портал Newsweek.

«Первоначальная версия «КУБ-БЛА», представленная в 2019 году, уже обладала некоторыми потрясающими функциями, включая возможность передвигаться почти бесшумно в течение 30 минут на максимальной скорости 130 км в час», — говорится в материале.

Теперь же, как сообщает издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника». Она изготовлена из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

«Вероятно, обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине», — отмечается в статье.

Newsweek напомнил, что в конце декабря президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что испытания «Куба» прошли успешно, и первая партия беспилотников уже «отправляется заказчику прям сейчас».

Ранее, 21 ноября, на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Кроме того, в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Российские военные успешно применили их бою. Источники «Известий» отметили, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.