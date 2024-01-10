Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение поездов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье восстановили
Армия
Разведчики группировки «Запад» выявили координаты для артудара по позиции ВСУ
Мир
WAFA сообщило о гибели 15 человек из-за удара ЦАХАЛ по жилому дому
Общество
Синоптик предсказал скорое возвращение морозов в Москву
Мир
ООН готова способствовать решению территориального спора Аргентины и Великобритании
Происшествия
В Москве произошло два ДТП с шестью автомобилями
Мир
Посольство РФ в Эквадоре рекомендовало воздержаться от посещения страны
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –8 градусов в среду
Экономика
Объем вкладов россиян вырос на рекордные 5,2 трлн рублей
Мир
СМИ заявили о задержании бывшего главы МВД Польши в президентском дворце в Варшаве
Мир
Маск раскритиковал военную помощь Вашингтона Киеву
Экономика
В России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами
Происшествия
Российская туристка отправилась в горы в Турции и пропала
Мир
В Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Сюжет:

Newsweek назвал новые российские БПЛА «Куб» ночным кошмаром для ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 января написал портал Newsweek.

«Первоначальная версия «КУБ-БЛА», представленная в 2019 году, уже обладала некоторыми потрясающими функциями, включая возможность передвигаться почти бесшумно в течение 30 минут на максимальной скорости 130 км в час», — говорится в материале.

Теперь же, как сообщает издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника». Она изготовлена из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

«Вероятно, обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине», — отмечается в статье.

Newsweek напомнил, что в конце декабря президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что испытания «Куба» прошли успешно, и первая партия беспилотников уже «отправляется заказчику прям сейчас».

Технический прорыв: как СВО ускорила разработку новых образцов оружия
Российская армия получила боевые системы, превосходящие аналоги из стран НАТО

Ранее, 21 ноября, на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Кроме того, в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Российские военные успешно применили их бою. Источники «Известий» отметили, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024