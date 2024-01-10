«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра и снега

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и снегопада. Об этом сообщили в МЧС Москвы в среду, 10 января.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, в этот день с 18:00 до 21:00 11 января в столице ожидается снег, местами метель. На дорогах прогнозируется гололедица, местами снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 8 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также по возможности избегать на дорогах обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями или вблизи них.

Ранее в этот день главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о похолодании до –16 градусов в Москве на старый Новый год. По ее словам, в субботу, 13 января, существенных осадков не ожидается, но мороз составит –16…–18 градусов. В дневное время в столице столбики термометров покажут –13…–16 градусов, в Подмосковье — до –18 градусов. Таким образом, среднесуточная температура будет ниже нормы на 12–13 градусов.